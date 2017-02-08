طالب محمد نصار، متعهد الحفلات في أميركا، بحقه القانوني في مطاردة كل من الفنان سعد الصغير والراقصة صوفينار، عبر المطارات بعد إصدار حكم قضائي من محكمة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية بالقبض عليهما وتغريم كل منهما 200 ألف دولار، بسبب الإخلاء بشروط التعاقد فيما بينهم.

وقال نصار، في بيان صحافي نشرته وسائل إعلام مصرية، إنه تمت ترجمة الحكم الصادر من أميركا وتوثيقه بالمحاكم المصرية ومترجم فيه أن الراقصة صوفينار رفضت الاستلام بشخصها.

وقال المحامي توماس كيم إن موكله نصار استخدم حقة القانوني، في مطاردة المتهمين كما تم الشرح للقاضي الإجراءات المتبعة قانونيا لإثبات حقنا القانوني، موضحا أنه في انتظار رد المحكمة خلال الفترة المقبلة لمنعهما من السفر وحظرهما في المطارات.

وأوضح المحامي أنه حال وصولهما للأراضي الأميركية سيتم إعلانهما بالمثول أمام القضاء الأميركي بتهمة احتقار القضاء، وعقوبتها السجن.

من جانب آخر، اعتذرت الفنانة درة عن المشاركة في فيلم «عنتر ابن ابن ابن شداد» للنجم محمد هنيدي، وذكرت تقارير صحافية ان اعتذار درة بسبب تأجيل تصوير الفيلم أكثر من مرة، وأيضا لارتباطاتها خلال الأيام المقبلة بتصوير مسلسلها الدرامي الجديد «الشارع اللي ورانا» إخراج مجدي الهواري والتي تنافس به في دراما رمضان المقبل.

الى ذلك، تصور درة حاليا مشاهدها الأخيرة في فيلم «تصبح على خير» مع النجم تامر حسني، ونور، ومي عمر، ومحمود البزاوي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج وليد منصور، ومن المقرر أن يتم عرضه في موسم شم النسيم.