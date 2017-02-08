اختيرت النجمة المصرية دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة من قبل منظمة اليونيسيف، وقد جاء اختيارها لرؤية المنظمة أنها من الفنانات القادرات على تقديم خدمات إنسانية، في منطقة الشرق الأوسط.

هذا وتواصل غانم حاليا تصوير مشاهدها في مسلسل «الضايعين»، والذي يشارك في بطولته سمير غانم، بيومي فؤاد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، محمد سلام، وشيماء سيف، تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج روزناما وتامر مرسي. وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأشخاص يتجهون بطائرة إلى الصين، وتضطرهم الظروف للهبوط في تايلند، في قالب كوميدي خفيف.