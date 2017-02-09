تحدثت الفنانة دلال عبد العزيز عن ابنتها إيمي سمير غانم، وقالت إنها مقيمة مع زوجها الفنان حسن الرداد في منزل حماتها، لأن منزلهما لم ينته بناؤه حتى الآن.

ولأن حسن الرداد ووالدته لم يرغبان في اقتناء الكلاب، فاضطرت إيمي لتركهم لدى والدتها، ولكنها وضعت كاميرا بالمنزل للاطمئنان عليهم، وتمكنها من رؤيتهم من خلال هاتفها المحمول.

وأضافت دلال عبد العزيز، خلال لقائها في برنامج “صاحبة السعادة” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن إيمي وضعت الكاميرا من أجل الاطمئنان على والدها، ولكنها “نصابة” بحسب وصفها لها، لأن الكاميرات وضعتها من الأساس من أجل الاطمئنان على كلابها.

وقالت دلال إن حسن الرداد تحدث إليها قائلا: “إيه اللي أنا متجوزها دي مخابرات؟ ده أنا خايف تكون بتراقبني أنا كمان!”.