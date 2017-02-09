انتشر مقطع فيديو يجمع الفنان محمد عبده ومذيعة برنامج "POP UP" المُذاع على قناة "روتانا" انجيلا مراد، حيث تظهر المذيعة وهي تقوم بتصوير المقطع عبر هاتفها لتتشارك به مع متابعيها، بينما يظهر محمد عبده وهو يتغزل بجمالها عندما سألته عن رأيه في المقابلات السّابقة التي أجرتها معه، ليؤكّد إعجابه بها كلّها، وخصوصاً تلك التي تغزّل بها، وقال ضاحكاً:"أحلا واحدة التي كنت أغازلك فيها".

كما قال لها خلال المقطع المصوّر: إنّها"جميلة جداً"، وأبدى إعجابه بأزيائها أيضاً.

ويبدو أن المقابلة تمت قبل حفلة لمحمد عبده، وتمنت أنجيلا له حظاً سعيداً في تلك الليلة.