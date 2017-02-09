احتفلت الفنانة سمية الخشاب بطريقتها الخاصة ببدء تصوير مسلسلها الجديد «الحلال» وأصرت على أن تضع يدها بالدم بعد ذبح عجل، وهو طقس معتاد لجلب الخير وإبعاد الشر والحسد عن موقع التصوير، اعتادت سمية القيام به قبل بداية تصوير أي عمل فني لها.

واحتفلت الخشاب أولا مع فريق العمل والمنتج صادق الصباح داخل استديو «العدل جروب» بالتصوير حول قالب كيك كبير على هيئة بوستر المسلسل، وبعدها اصطحبت زميلتها مها أحمد لمشاهدة ذبح العجل والتصوير بدمه وهو يغطي «كف اليد» بالكامل، وحضر اليوم الأول للتصوير النجم بيومي فؤاد إضافة إلى المخرج أحمد شفيق، بينما غابت بطلة المسلسل الثانية الفنانة يسرا اللوزي.

من جانب آخر، يبدو أن شبح التأجيل الذي كان يطارد أعمال الفنانة روبي منذ فترة بدأ يختفي، حيث من المفترض أن تبدأ في نهاية الشهر الجاري تصوير فيلمها الجديد «علي بابا» الذي تعاقدت عليه قبل أشهر مع المنتج محمد السبكي بعدما استطاع إقناعها بالعودة إلى السينما بعد غياب.

ولأن العمل ينتمي للتيمة الكوميدية ستظهر روبي بشخصية ابنة الفنان الشاب كريم فهمي الذي يقوم أيضا بكتابة العمل، كما ستقدم روبي خلاله بعض الأغنيات التي تعمل على تجهيزها في الوقت الحالي لتعود بذلك مجددا الى الغناء بجانب التمثيل.

وذكرت تقارير صحافية أن روبي اشترطت على المنتج محمد السبكي أن تتابع كل تفاصيل العمل بنفسها، وأن تشارك في اختيار الأبطال المشاركين لضمان حصولها على البطولة المطلقة وعدم تهميش شخصيتها النسائية لمصلحة الدور الذكوري، على أن تقرأ السيناريو أيضا كاملا قبل بدء التصوير كي لا يحدث أي تغيير.