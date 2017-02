إعداد: محمود منير

الممثلة ميلا جوفوفيتش (اسمها الحقيقي ميليكا بوقدانوفا) معروفة بأنها موديل وممثلة أميركية ظهرت في عدد من أفلام الخيال العلمي وأفلام الأكشن، وبدأت مسيرتها كعارضة أزياء ومغنية وقادها جمالها الى اقتحام سماء النجومية بهوليوود.

ولدت ميلا في السابع عشر من ديسمبر سنة 1975 بمدينة كييف الأوكرانية، وكانت أوكرانيا في ذلك الوقت من ضمن دول الاتحاد السوفييتي، وفي سن الخامسة هاجر ولداها الى الولايات المتحدة وهناك حصلت على الجنسية الأميركية، واقتحمت مجال الموضة والأزياء في سن مبكرة وتحديدا سنة 1987 حين كان عمرها 12 عاما، في 1988 كان أول ظهور لها كممثلة في الفيلم التلفزيوني «The Night Train to Kathmandu».

حظيت جوفوفيتش بانتباه صناع السينما سنة 1991 من خلال الفيلم الرومانسي «Return to the Blue Lagoon» وفي سنة 1997 أذهلت العالم بدورها في فيلم الخيال العلمي الفرنسي «The Fifth Element»، وتوالت عليها الأدوار حتى أصبحت قطة من قطط هوليوود الشرسات، وأحبها الجمهور في سلسلة أفلام «Resident Evil» الشهيرة وأصبحت النجمة رقم 1 والأهم في جميع أجزاء هذه السلسلة.