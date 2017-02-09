إعداد: محمود منير

بعد فيلم «كينغ كونغ» الشهير، تساءل الكثيرون هل هناك جزء جديد؟ وجاءت الإجابة من هوليوود لتؤكد انه يجري حاليا تصوير جزء جديد باسم «Kong: Skull Island»، وتدور أحداثه حول نشأة كينغ كونغ وكيف تعامل السكان الأصليون للمكان مع الغوريلا الضخم، حيث يتم إرسال فريق استطلاع للجزيرة الغامضة وهناك يفاجأون بما فيها من عجائب وغرائب ويفقدون عددا من فريق الاستطلاع معهم.

وينتمي الفيلم الى نوعية المغامرة والتشويق وهو استكمال لفيلم «كينغ كونغ» الذي قتل فوق أشهر مباني أميركا «الامباير ستيت»، بعد معركة طاحنة من أجل الانسانة الوحيدة التي أحست بروحه الطيبة وأنه مجرد حيوان لطيف وليس وحشا مفترسا.

جدير بالذكر ان الجزء الجديد من إنتاج شركتي «WB» و«ليجندري» ومن المقرر طرحه في صالات العرض مارس المقبل، وهو من بطولة بريا لارسن، صامويل ال جاكسون وعدد من الفنانين.