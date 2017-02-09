إعداد: محمود منير

«all eyes on me» أو«كل الأعين علي» هو فيلم من الواقع يسرد السيرة الذاتية لمغني «الراب» الشهير توباك ويتناول حياته ومسيرته المهنية في عالم الموسيقى التي تحتكرها عصابات الزنوج الأميركان، بالإضافة الى الشائعات التي أحاطت بهذا المغني الذي كان أيقونة في عالم «الراب»، ومن ثم وفاته وكيف مات بطريقة وحشية.

والمعروف أن توباك أفضل مغني «راب» و«آر ان بي» في تاريخ الموسيقى الحديثة وطالته شائعات كثيرة، منها أنه أشهر إسلامه، وكل ذلك متروك للجمهور ليروه في فيلم «كل الأعين علي»، وهذا أفضل عنوان لفيلم يجسد سيرة توباك الذاتية فقد كانت كل الأعين عليه بالفعل.



جدير بالذكر ان الفيلم من إخراج بيني بوم وبطولة ديمتريوس شيب جي آر، داناي غريرا وكيت غراهامن ومن المقرر طرحه في صالات العرض العام المقبل، ولم يفصح بعد عن موعد عرضه.