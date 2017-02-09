إعداد: محمود منير

«The Promise» أو «الوعد» دراما تاريخية حقيقية حول طالب بكلية الطب يقع في حب فتاة أرمينية ابان الاحتلال العثماني لأرمينيا، يتورط في أحداث مع حبيبته تخص حاكم المكان الذي يعيشان فيه بسبب رفض هذا الحب، فيبدأ بمطاردتهما بكل الوسائل المتاحة لديه مستخدما سلطاته، وهنا يقطع الطالب وعدا لحبيبته يحاول تنفيذه.

قصة الحب والوعد ينتميان إلى مثلث حب بين «مايكل» طالب الطب العبقري، الشابة المعقدة «آنا» والصحافي المقيم في باريس «كريس».

جدير بالذكر ان الفيلم من اخراج تيري جورج وبطولة آنجلا سارافيان، كريستيان بايل وأوسكار ايساك ولم يحدد بعد موعد نهائي لطرحه في صالات العرض ويرجح أن ينطلق في مارس المقبل.