أحيت الفنانة الإماراتية أحلام، حفلًا غنائيًا ضخما على مسرح أوبرا دبي، كأول فنانة تقف على خشبة هذا المسرح.

وتعليقا على النجاح الكبير الذي حققته خلال الحفل، قالت الفنانة الإماراتية: “حضّرنا وجنينا هذا التعب نجاحاً في تلك الليلة، حيث قدّمت مجموعة كبيرة من أغنياتي على خشبة المسرح، وكانت فعلاً محطة لا تُنسى وستظلّ محفورة في ذاكرتي”.

أحلام كشفت أسباب بكائها مرتين خلال الحفل، بقولها: “تأثرت كثيراً وبكت مرّتين خلال وصلتها الغنائية على المسرح، وذلك بسبب وهج الحفل والإقبال الجماهيري الذي شهده وإجتماع المحبّين والمعجبين في مكانٍ واحد لسماع صوتي وأغنياتي.. كانت لحظات لا تُنسى لي”.

هدية ثمينة

وشاركت الفنّانة الاماراتية احلام جمهورها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" بمقاطع فيديو من احتفال بناتها لولو وفاطمة بعد نجاح حفلها في دار الاوبرا في دبي؟

وعبرت أحلام عن سعادتها بالمفاجأة التي حضرتها لها بناتها، وصورت قالب الحلوى الذي طُبع عليه صورتها وكتب تحتها: "مبروك نجاح حفل اوبرا دبي"، وكانت الغرفة مليئة بالبالونات الحمراء ويستمعون مع الحاضرين لأغنيتها الجديدة "مكاني".