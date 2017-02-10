اكدت الفنانة الشعبية بوسي أنها ضربت زوجها بسبب خيانتها، مؤكدة أنه أجبرها على ذلك.

وأشارت خلال استضافتها في برنامج "فحص شامل" مع الاعلامية راغدة شلهوب الى أنها ضربت زوجها والمرأة التي خانها معها، مؤكدة ان قوتها أتت من القلب.

وأكدت أن "هناك بعض الرجال الذين يستحقون الضرب، وفي رجالة ما بتجيش إلا كدة"، مشيرة الى أن إقدام أي سيدة على ضرب زوجها فهو كرد فعل على موقف قليل الاحترام، وأهان كرامتها وهزّ احترام المرأة لنفسها.

وعن مشكلتها مع الفنانة الاستعراضية صوفينار، أكدت أن "مشكلتها الوحيدة معها أن زوجي السابق هو مدير أعمالها حاليا، لكن بخلاف ذلك لا توجد مشكلة شخصية بيننا".

يذكر أن بوسي انفصلت عن زوجها بعد خلافات طويلة وصلت إلى المحاكم حيث اتهمته بضربها والاعتداء عليها.