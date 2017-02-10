أصالة: أنا شخص متسرع ولا أحب التكنولوجيا



استضافت النجمة شيرين عبدالوهاب في برنامجها «شيري استديو» الفنانة أصالة معها وصديقها المقرب تامر حبيب والفنانة دينا الشربيني، التي أصبحت حديث الساعة بعد شائعة زواجها بعمرو دياب.

كانت أصالة محور الحلقة، حيث قدمت عددا من الأغنيات على المسرح منها «خانة الذكريات» وحبيبك وقدمت معها شيرين «دويتو» لإحدى أغنياتها، وعند سؤال أصالة عما إن كانت تشعر بألم هذه الفترة ومدى تأثير «خانة الذكريات» عليها، ردت أصالة بأنها بالفعل تتألم لأنها لا ترى زوجها كثيرا فهو يعمل ليلا ونهارا، حتى إنها تشعر بالذنب إذا جاء ساعتين الى المنزل ولكنها تفتقده كثيرا، لذلك فهي تشعر بالحزن فكل إنسان من الطبيعي أن يشعر بالحزن ولكن بحسب حياته.

واعترفت أصالة بأنها لم تشعر بالوحدة من قبل فهي دائما وسط عائلتها، والدتها وإخوتها وحاليا مع أهلها وزوجها وأبنائها.



وردا على انها تتعرض للمقالب من الاصدقاء، قالت إنها شخصية غير حذرة ولكن حياتها لا يدخلها إلا من تحبهم فقط ولم تصادف أشخاصا غير أسوياء إلا قليلا جدا، لتقاطعها شيرين، معلقة: «أنا مثلك تماما، بعد الطلاق أفضل الجلوس في المنزل حتى إن صديقي المقرب ينصحني بالخروج من أجل أن أصادف الأشخاص لكي أتزوج ويقول لي في شهرتك ونجاحك وقاعدة في البيت؟ فتوافقه أمي الرأي».

وعن «السوشيال ميديا» قالت أصالة إنها في بعض الأحيان تكتب أشياء تدرك في داخلها أنها ستحذفها مرة أخرى ولكنها تثق بتفكيرها كثيرا، فهي شخص متسرع ولكن حتى لا تتعرض للجدل تمسحها، وهي لا تحب التكنولوجيا لذلك تفضل وقت الطائرة الذي يفصلها عن كل ذلك.

وبسؤال أصالة إن كانت تغار بشدة على زوجها طارق العريان، ردت قائلة إنها مظلومة فمنذ زواجها بطارق وهو يترك لها الحرية كثيرا على عكس تجربتها قبله، حيث كانت تخشى أن تسلم على المقربين منها، وبدورها تعطي الثقة الشديدة لزوجها ولكنها عادت لتقول: «يا رب ما يغدرني وإلا...» وضحكت دون أن توضح ما يمكن أن تفعله إذا ما غدر بها.