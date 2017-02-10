أعلنت الفنانة سلاف فواخرجي بأنها اعتذرت عن المشاركة في المسلسل المصري «هجرة الصعايدة»، وقالت فواخرجي، في تصريحات لها، إن سبب عدم مشاركتها في العمل هو عدم التزام الشركة المنتجة بموعد التصوير، ولأسباب إنتاجية تأجل تصوير العمل للعام المقبل، هذا ما جعلها تأخذ قرارها بعدم المشاركة في العمل الذي وضعها في ورطة، كونها اعتذرت عن عدة أعمال للتفرغ له.

كما وجهت فواخرجي اعتذارا لكل الفنانين والفنيين الذين وعدتهم بالعمل معهم في الفيلم السينمائي «مدد» وقالت إنها تلقت عدة وعود من المؤسسة العامة للسينما بإنتاج الفيلم ولكنهم أجلوا الأمر للعام المقبل، ولم يفوا بوعودهم لهذا قدمت اعتذارا لكل الفنانين والفنيين الذين وعدتهم بأن يشاركوها العمل.