يسعى المشاهير إلى التعامل مع كبار رجال الأعمال وشركات الإنتاج ذات المصداقية خشية عمليات الاحتيال، والتي قد تعرض سمعتهم للخطر خصوصاً أن هذا قد يحدث على شكل حفلات وهمية أو خيرية.



وقد وقعت الفنانة مايا دياب منذ أيام في فخ الحفلات الخيرية، إذ نشرت على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً من الحفل الغنائي الذي أقامته في دبي إلى جانب الفنان عاصي الحلاني، معلقة عليها "صورة من الحفل الذي حملوني على الاعتقاد بأنّه خيري..طبعاً يتبع..ويتبعه الكثير."



كما أعادت دياب نشر تغريدة كتب فيها "قالولها تعي غنّي وكلّ المصاري منعطيون لجمعيات خيرية، أخذوا المصاري وما وزّعوهم على الفقراء".

رويدا عطية قدمت الحفلة مجاناً

مايا دياب ليست الوحيدة، إذ تعرضت الفنانة السورية رويدا عطية لعملية احتيال في إحدى حفلاتها، حيث غنت في حفلة كانت يفترض أنها خيرية، لتكتشف أن منظمي الحفل حققوا أرباحاً خيالية.

أصالة لم تتمكن من إعادة بناء المدارس

سافرت الفنانة السورية أصالة وزوجها طارق العريان إلى بلجيكا لإحياء حفلٍ خيري تتبرع بأجرها فيه لصالح إعادة بناء المدارس المهدّمة في سورية.

إلا أن أصالة أُصيبت بخيبة أمل كبيرة بعدما اكتشفت أن منظمي الحفل هم مجرد تجار يسعون لكسب المال، مختبئين تحت راية دعم ومساعدة أطفال سورية، وذلك عقب فشلهم بتزويدها بالإثبات اللازم بأن المال الذي ستغني لقاءه سيذهب لإعمار ما دمرته الأحداث الدامية.