قالت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر انها بطبعها مشاغبة ويصعب استفزازها، وأن لديها علاقة خاصة بمتابعيها على مواقع التواصل، وانها تحب مشاركتهم لها في اختيار «اللوك» المناسب لها، وأن ذلك يوفر عليها الكثير من الجهد والوقت.

وأكدت ليلى أنها من هواة التغيير المستمر في طريقة لبسها، وأن أغلب اختياراتها الخاصة بالفيديو كليبات التي تنتجها يكون مبينا عليها هي وزوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، الذي يشاركها في جميع اختياراتها، معربة عن أنها تود المشاركة في عمل سينمائي وليس دراميا، بسبب قولبة الأعمال التلفزيونية العربية التي تدور في إطار واحد لا يتغير، مشيدة بمسلسل هيفاء وهبي للمخرج محمد سامي، الذي بحسب تعبيرها، ارتقى إلى الأعمال العالمية.

من جهة أخرى، ذكرت ليلى، حسب «العربية.نت»، أنها تفكر في دخول مجال السينما من خلال عمل تقوم بكتابته حاليا، وأنها لاتزال في طور التجهيز له.