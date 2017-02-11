«لا غالب ولا مغلوب» شعار جلسة الثلاثاء الماضي بمنازعات الفنانة زينة والنجم أحمد عز، فيما يتعلق بنفقة التوأمين «عز الدين» و«زين الدين»، بعدما قضت المحكمة في مصر برفض الاستئناف المقدم منهما بتعديل قيمتها، والبالغة 20 ألف جنيه مصري وفقا لحكم أول درجة.



وكان عز تقدم سابقا بطلب استئناف ضد حكم إجباره على نفقة شهرية للتوأم بلغت قيمتها 20 ألف جنيه مطالبا بتخفيض قيمتها، ومؤكدا أن ثروته أقل بكثير من التقديرات المقدمة عن هيئة دفاع زينة، بينما تقدمت زينة بطلب لزيادة النفقة لتصل 100 ألف جنيه شهريا، مؤكدة أن عز وقع على عقود إعلانات وأفلام، تقدر بملايين الجنيهات، ويملك ثروة طائلة، وقضت محكمة استئناف الأسرة، برفض الطلبين، والإبقاء على النفقة بالقيمة الصادرة عن حكم أول درجة.