تستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة لحفل ضخم بأوبرا جامعة مصر مساء الجمعة المقبلة، في أول لقاء لها مع الجمهور المصري منذ فترة طويلة، حيث ستقدم بحضور زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى ومجموعة كبيرة من الفنانين والشخصيات العامة مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، إلى جانب الاستعراضات الراقصة على خشبة المسرح، كما ستهدي شريك حياتها أغنية «أول ما قابلتك».

يذكر أن موعد الحفل يتزامن مع مباراة كأس السوبر المصري بين ناديي الأهلي والزمالك والتي ستقام بالامارات، حيث ستتواجد شاشات عرض لمتابعة المباراة قبل بداية الحفل الذي سيذاع على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة «dmc» علما بأنها المرة الأولى التي ينقل فيها حفل حي من داخل أوبرا مصر على شاشات التلفزيون.