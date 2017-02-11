تصدت الفنانة المطلقة هنا شيحة، الناشطة بقوة في مجال الدفاع عن حقوق المطلقات، لنجوم برنامج «قعدة رجالة» إياد نصار ومكسيم خليل وشريف سلامة، مؤكدة أن الطلاق لا يحدث بسبب المرأة فقط، وأن الزواج من سيدة مطلقة يحتاج الى رجل قادر على اتخاذ القرارات ولا ينتظر موافقة السيدة والدته، وطالبت كل رجل يرفض الزواج من مطلقة بالامتناع عن الدخول في قصص حب معها.

وأعلنت شيحة بوضوح رفضها فكرة أن الزوج والزوجة يصبحان كيانا واحدا بعد الارتباط، مؤكدة أن هذه الفكرة غير صحيحة، وعلى كل رجل أن يعلم أن الزواج ارتباط بإنسان آخر يحمل المزايا والعيوب، وعليه أن يتعايش مع هذه الفكرة وينسى رغبته في «محو شخصية» زوجته، وتابعت: إن منطق الحياة لا يقول إن المرأة يجب أن تتبع الرجل، فلكليهما مسؤوليات مختلفة يجب أن يؤديها، مشددة على أن «الزوج والبيت والأطفال» هم من مسؤولية الزوجة، على أن تكون للأول الأولوية في الاهتمام.

وأضافت هنا أن من واجب الزوجة أن تحتوي زوجها، وتساءلت: لكن إلي أي حد؟ فالسيدة لديها مشاعر وأحاسيس ولديها قدرة محدودة على التحمل، رافضة حجة تحمل الرجل ضغوط الحياة، وتابعت: هل يتحمل الرجل مهام المرأة التي تستيقظ في السادسة صباحا لتعد الطعام، وتساعد في ارتداء الملابس، ثم تذهب إلى العمل، ثم تعود إلى المنزل لتعد الطعام مرة أخرى، وعليها أن ترسم على وجهها آخر الليل ابتسامة أمام زوج لا يرغب حتى في الكلام؟

والتزمت شيحة الهدوء والحوار العقلاني طوال الحلقة، لكنها فقدت أعصابها أمام إياد نصار، الذي قدم شخصية الرجل الذي يرفض الزواج من سيدة مطلقة بسبب رفض العائلة، ووجهت إليه إهانة قاسية بقولها: «انت كده جبان وابن امك ومش راجل وأهلك معرفوش يربوا راجل قادر ياخد قرار، وتنتظر أن تقرر لك العائلة بمن سترتبط»، وقالت إن المطلقة ليست سيدة «معيوبة» حتى يصبح الارتباط بها أزمة.