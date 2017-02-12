غزل الفنان السوري مكسيم خليل، بالفنانة المصرية مي عز الدين بقصيدة شعر، فقال لها "الرومانسية هي لازم تيجي من الست وعينيكي فيها حتة منورة"، وذلك خلال الحلقة التي تحل فيها ضيفة على برنامج "قعدة رجالة"، الذي يشارك في تقديمه مع إياد نصار وشريف سلامة.

وتدخل مي خلال إعلان الحلقة في صراع مع مقدمي البرنامج حول الرومانسية عند الرجل والمرأة، ومن منهما أكثر رومانسية من الآخر، وإسلوب كل منهما في التعبير عن تلك الرومانسية في حلقة خاصة لمناسبة يوم الحب.

ووصل الصراع بين مي والنجوم الثلاثة لدرجة أنها قالت لهم "ضايقتوني ومرمطوني في الشقة دي".