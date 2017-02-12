أكدت الفنانة السورية جيهان عبدالعظيم انها سعيدة ومتفاهمة مع زوجها الكاتب المصري إياد ابراهيم، وذلك في رد على الشائعات التي طالت علاقتهما من بعض صفحات مواقع التواصل أو من بعض الأشخاص.

وقالت جيهان في تعليق نشرته على صفحتها الخاصة على «فيسبوك»: «يلي حيموتوا ليعرفوا اني مبسوطة بزواجي أو لا؟ اطمنوا كتير مرتاحة وما شاء الله».

أما آخر نشاطات الفنانة فكان قبولها لتحدي الأعمال الخيرية وهو عبارة عن «هاشتاغ» أطلقه العديد من الفنانين السوريين على حساباتهم الخاصة على «فيسبوك» ينشرون من خلاله «بوست» ويدفعون مبلغا محددا مقابل كل «لايك» أو تعليق ينشر على هذا «البوست»، ويذهب المبلغ الذي يتم جمعه للجمعيات الخيرية أو المتضررين والنازحين في الحرب.

وتستقر جيهان منذ عدة أعوام في مصر إلا أنها حاليا في زيارة لبلدها سورية في حين انها لم تعلن عن أي مشاريع درامية وكانت قد أخذت قرارا بالراحة في الموسم الماضي، وذلك للتفرغ لزوجها وعائلتها.