عزت الفنانة صفاء رقماني أسباب غيابها عن الساحة الفنية مؤخرا إلى ظروف الحمل والولادة، مؤكدة أن غيابها كان بقرار منها.

ولفتت صفاء، التي تقرأ عدة نصوص درامية حاليا، الى أن مشروع الأمومة أهم وأجمل مشروع في الحياة، لذا أعطت ابنتها «روح» الأولوية لحاجتها إليها في هذه السن الصغيرة، ولأنها تريد أن تجعل منها ابنة ناجحة في كل المجالات وأن ترى الحياة من خلالها.

وعن علاقتها بزوجها المصور راغب عزام، لفتت صفاء، في تصريحات صحافية لها، الى أن الصداقة تربطها بزوجها لحد كبير، فهي لا تخشى إخباره بأي شيء، وهذه الصداقة تربطهما ما قبل زواجهما، لكنها تطورت لعلاقة حب كللت بالزواج وطفلتهما «روح»، مؤكدة أن زوجها خير داعم ومساند لها وهو يوفر كل الظروف لنجاحها ويعمل كل ما بوسعه لبث السعادة في قلبها.

وأبدت رقماني دعمها للدراما المشتركة كونها تؤدي إلى تعاون جميل وتضيف لرصيد الفنان، على حد تعبيرها، مؤكدة أنها مستعدة لدخول الدراما المشتركة في حال توافر الشخصية الجميلة بالعمل الجيد والمناسب، فهي لا تحمل هاجسا بأن يكبر اسمها خارج سورية بل تسعى لأن تكون نجمة عبر الدراما السورية.