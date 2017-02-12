بات النجوم يعتمدون سياسة التكتم حول كل جديد يقومون به من ناحية أعمالهم الفنية بغية مفاجأة جمهورهم بطريقة متميزة، وهناك أمر ما مشترك بين النجوم نانسي عجرم ونوال الزغبي وعاصي الحلاني، حيث ذكرت تقارير صحافية لبنانية ان نانسي أنهت تصوير فيديو كليب أغنية جديدة لها من ألبومها المقبل تحمل اسم «حاسة بيك» تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان التي تتعمد عدم الرد على هاتفها الشخصي.

أما نوال فذكر أنها تستعد لتصوير فيديو كليب جديد فور عودتها من باريس من أجل إحياء حفل غنائي خاص إلى جانب الفنان وائل جسار 18 الجاري، ومن خلال هذا العمل المصور الجديد لأغنيتها الأخيرة «تولع» ستكرر تعاونها مع المخرج جو بوعيد، وبعدما كانت نوال واقعة في حيرة من أمرها لاختيار مكان تصوير الكليب بين دبي ولبنان فقد قررت أن ينفذ العمل في لبنان.

بدوره، من المقرر أن يصور عاصي الحلاني أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب لإحدى أغنيات ألبومه المقبل. وذكرت التقارير أنه يختار راهنا المخرج الذي سيتعاون معه وينتقي «ستوري بورد» خاصة بالعمل.