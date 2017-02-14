كشفت مصادر في الوسط الفني ان محاولات لحل الخلافات بين النجمتين شيرين عبد الوهّاب وأنغام، باءت بالفشل بسبب رفض كل طرف.

وأخيراً أنهت عبد الوهاب تصوير حلقات الموسم الأوّل من برنامجها "شيري استوديو"، حيث استقبلت ضمن 13 حلقة، مجموعة من الفنّانين رافضة اقتراح استضافة أحلام في برنامجها، بسبب تجاهل الأخيرة موضوع اعتزالها، ما أحزنها، ودفعها الى اتّخاذ هذا القرار.



وأوضح مصدر مقرّب من عبد الوهّاب أنّها لا ترغب بتوثيق الخلافات على الشاشة، ففضّلت غياب أنغام عن البرنامج.

وكانت "غمزات" كلامية كثيرة طالت الفنّانتين على لساني بعضهما، فعند حلولها ضيفةً في برنامج "تاراتاتا" للإعلامي نيشان، قالت أنغام: "الصوت الذي يقشْعرني فهو صوت شيرين عبد الوهاب".

وكان الخلاف تفاقم حين قالت "شيرين" إنها حققت في 5 سنوات ما لم تحققه أنغام في 20 عاماً، وأبدت اعتراضها على لقب أنغام "مطربة مصر الأولى".

يُشار الى ان رئيس شركة روتانا الاستاذ سالم الهندي جمع المطربتين في جلسة صلح بالاتفاق مع الإعلامية هالة سرحان في عام 2007، ولكن لم يدم الصلح طويلاً.