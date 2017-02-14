شغلت النجمة السعودية آسيل عمران شبكات التواصل الاجتماعي بإطلالتها الساحرة بتنورة قصيرة، وشريط مصوّر يرصد رقصها السالسا.

وشاركت الفنّانة الشابة جمهورها عبر تطبيق "انستغرام" صورة لها مرتديةً تنورةً قصيرة باللون النيلي عكست رشاقتها، كما وضعت سترةً ناعمة على كتفيها، في حين لفتت نظاراتها تعليقات المستخدمين.

ونشرت أيضاً شريطاً مصوراً عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" خلال ذهابها الى صف رقص السالسا، ورقصها مع مدربها.

وقالت آسيل: "اليوم نشاط، صاحية من الصبح، انا رحت شفت ماما، فطرت معها، واخدت محاضرة عن الأكل الصحي".

وأضافت: "الحين جاي عندي صف سالسا".

وأوضحت أن مدرب السالسا خاصتها اسمه شون.

وأظهر الفيديو براعة آسيل وانسيابية خطواتها في الرقص.