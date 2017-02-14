جاد معروف بجنونه الفني وهو سيقدمني في صورة مغايرة

بيروت - بولين فاضل

من نجاح إلى نجاح يتنقل وائل جسار، وكلما ازداد شهرة ازداد تواضعا وقربا من الناس، ولعل هذا أحد أسرار استمراريته ونجوميته.

وائل، الذي تبدو رزنامته للعام 2017 حافلة بالحفلات والمواعيد، واثق بأن الآتي أفضل، لاسيما أن حضوره على خارطة الحفلات في لبنان بات أقوى منذ الصيف الفائت.

عن أصداء ألبومه الأخير وما ينتظره في المستقبل، تحدث وائل جسار لـ «الأنباء»، فإلى التفاصيل:

ألبومك الأخير «عمري وذكرياته» كم نال حقه من النجاح والانتشار وكم أنت راض عن النتيجة؟

٭ الحمدلله أغنيات الألبوم سمعت وانتشرت وأكثر من أغنية فيه حفظها الناس وأحبها مثل «عم شوف خيالات»، «بتقلي بحبك»، «أنا الحلم»، مع ذلك أقول ان شركة «آرابيكا» لم تدعم الألبوم بالشكل المطلوب نظرا للوضع العام في العالم العربي والذي يلقي بثقله على شركات الإنتاج.

يعني لديك مأخذ على «آرابيكا»..

٭ صحيح ولكنني في الوقت نفسه متفهم ومتأكد أن الشركة ما كانت لتقصر لو كان الوضع في العالم العربي أفضل مما هو عليه.

ماذا فعلت تجاه هذا التقصير؟

٭ أحاول قدر المستطاع مع إدارتي الفنية أن أسد الثغرات.

هل من تصوير لأغنيات جديدة في الأفق؟

٭ ثمة تصوير لأغنية جديدة ليست من الألبوم ستصدر منفردة وهي من كلمات صلاح الكردي وألحانه، وسيكون الإخراج من توقيع جاد شويري، علما أن التصوير سيتم في فرنسا والإنتاج لشركة «آرابيكا».

هو أول تعاون مع جاد شويري.. كيف وقع الاختيار عليه؟

٭ جاد معروف بجنونه الفني وهو سيقدمني في صورة مغايرة عما ظهرت فيها حتى اليوم.

هل صحيح أن ثمة أغنية «ديو» ستجمعك بالفنانة نوال الزغبي؟

٭ الفكرة مطروحة لكننا في انتظار التنفيذ والترجمة.

يعني لم تتبلور الأغنية؟

٭ حتى اليوم لا.

كيف تصف العلاقة مع نوال؟

٭ ثمة صداقة عائلية تجمعنا، والقاسم المشترك بيننا هو شقيقها مرسيل الذي يتولى إدارة أعمالي.

مرسيل يتولى أيضا منذ فترة إدارة أعمالك.. ألا تخشى أن يؤدي ذلك إلى تقصير من قبله تجاهك؟

٭ لو لمست أي خلل في هذا المجال، «أكيد كان صار غير كلام».

ستعود إلى غناء «تيترات» المسلسلات؟

٭ أكيد، ولكن لايزال هناك متسع من الوقت قبل شهر رمضان المبارك.

ألن تقرن الصوت بالصورة وتمثل؟

٭ التمثيل غير وارد في الوقت الحاضر لكوني لا أجد نفسي فيه.

أثنيت على أغنية مسلسل «أمير الليل» التي لحنها رامي عياش وقدمها بصوته.. ولكن ماذا عن رأيك فيه كممثل، هل أقنعك؟

٭ رامي صديق عزيز «وشو ما بيعمل بحبه فيه»، لاسيما أنه إنسان خلوق وابن بيت، أتابعه من حين لآخر في المسلسل وأجده مقنعا في دوره.

خلافا لما كان عليه الواقع في الماضي، بدأت حفلاتك ومهرجاناتك تزداد في لبنان، فهل بدأت تنال حقك في بلدك؟

٭ أنا سعيد بحفلاتي ومهرجاناتي في بلدي الأم وعلى ثقة بأن الآتي أفضل بإذن الله.

لكن نجوميتك في مصر لاتزال تتفوق على نجوميتك في لبنان..

٭ لكل فنان جماهيرية معينة في بلد ما ومن دون أن أدخل في الأسماء قد نقع مثلا على فنان «مكسر الأرض» في لبنان، لكنه غير منتشر في مصر.

وهذا الواقع ليس خطأ في رأيك؟

٭ «لا مش غلط».

حتى اليوم لم تغيرك أضواء الفن وشهرته فبقيت الفنان البيتوتي والمتواضع، ما السر؟

٭ هذه هي تربيتي ونفسيتي وأجزم بأنه لا شيء يمكن أن يغيرني.