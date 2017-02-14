مع انطلاق تصوير معظم المسلسلات المقرر عرضها في رمضان المقبل، دائما ما تتخلف بعض المسلسلات في حجز تذكرة دخول الماراثون الرمضاني بسبب صعوبات في التسويق أو مشاكل إنتاجية.

ويهدد فشل التسويق النجمتين مي عز الدين ووفاء عامر من خوض سباق رمضان المقبل، حيث يواجه مسلسل «رسايل» للفنانة مي عز الدين مصيرا مجهولا بسبب فشل التسويق بالإضافة إلى تعاقد مخرجه على مسلسل آخر.

ولم يبدأ تصوير «رسايل» حتى الآن أو يعلن عن أبطاله رغم تحديد أكثر من موعد لانطلاق تصوير أحداثه التي تجري بالحارة الشعبية.

وتجسد مي شخصية امرأة متزوجة عاملة من طبقة متوسطة وتعاني من ظروف الحياة القاسية، والمسلسل فيه الكثير من الغموض والإثارة خلال الأحداث التي في إطار اجتماعي حيث يناقش أمور الحياة العامة ومشاكل الطبقة المتوسطة والأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر.

ويواجه مسلسل «هجرة الصعايدة» للفنانة وفاء عامر نفس المصير، حيث تأجل تصويره أكثر من مرة بسبب أزمات عديدة، تمثلت في كثرة الاعتذارات، إلى جانب عدم الانتهاء من الديكورات والتحضيرات الخاصة به، إضافة إلى اعتذار المخرج عادل أديب عن العمل.

وتقرر تأجيل بدء التصوير دون تحديد موعد حتى الآن وغير معروف مدى إمكانية أن يلحق بالموسم الرمضاني المقبل، خاصة أن أحد أهم أسباب التأجيل يعود إلى فشل تسويق المسلسل على المحطات الفضائية الكبرى رغم تكلفته الإنتاجية الضخمة.

وتدور أحداث المسلسل خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي ويرصد أحوال مصر وهجرة «الصعايدة» من الجنوب إلى الإسكندرية، وما يعكسه ذلك من تغير وتطور شكل المجتمع.

ويشارك في بطولة المسلسل شريف سلامة، ومنذر رياحنة ومحمود الجندي، وأحمد فؤاد سليم ورشوان توفيق ومنال سلامة ودينا ونرمين ماهر ونسرين أمين ومي نور الشريف، من تأليف ناصر عبدالرحمن.