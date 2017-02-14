استأنفت الفنانة غادة عبدالرازق، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «أرض جو»، بعد العودة من دبي، التي قضت بها بضعة أيام للاستجمام.

وبدأ التصوير داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، وتحديدا في الديكور الخاص بمنزلها، والذي يشهد تصوير مساحة كبيرة من أحداث العمل.

ويشارك في تلك المشاهد المطرب هيثم شاكر، عبدالعزيز مخيون، عبدالرحمن أبو زهرة، ومحمد كريم، قبل الانتقال إلى تصوير المشاهد الخارجية في مدينة السادس من أكتوبر.

ويفاضل المخرج محمد جمعة حاليا بين أكثر من بلد عربي وأوروبي لتصوير عدد من مشاهد العمل، حيث تتطلب مهنة البطلة (مضيفة جوية)، التنقل بين أكثر من دولة ضمن الأحداث.

وتجسد غادة في المسلسل دور سيدة من الطبقة المتوسطة، التي تتعرض لعدة أزمات، تجعلها تقع في الفقر، فتعود إلى حلمها القديم بأن تتحول إلى مضيفة جوية.