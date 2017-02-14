القاهرة - محمد صلاح

مطاردة شديدة شهدها ختام حفل المطرب تامر حسني في بورتو شرم الشيخ بمصر، حيث سارع آلاف الشباب والفتيات الحاضرين للحفل الى مطاردته للتصوير معه، ما اضطره للهروب جريا الى سيارته وسط حراسة من «البودي غاردات».

وكان الحفل شهد إقبالا كبيرا ونفدت التذاكر وعجز الكثيرون عن الدخول لمكان الحفل، وبدأ تامر حفله الغنائي بأغنية «عمري ابتدا»، ثم قدم بعدها أغنياته الشهيرة «يا أنا يا مفيش، كل مرة، ريح بالك، يا بنت الايه، طيبة قلبك، ارجعلي، نفس الحنين، كل حاجة بينا، نور عيني، كل اللي فات، فهمي نظمي، يا بعيد، أنا مصري، ضحكتها مبتهزرش، الحارس الله، يا مالي عيني، عمري ابتدا» وسط استقبال حافل من جمهوره.

والطريف أن تامر حسني حرص على تصوير أغنية «ارجعلي» بهاتفه المحمول وطلب من الجمهور التفاعل معه عن طريق انارة فلاش الهواتف الخاصة بهم، ورحب كثيرا بالحاضرين من الدول العربية.