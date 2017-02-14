القاهرة - محمد صلاح
شهد حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ 43 ظهور الفنانة سحر رامي ونجلها للمرة الأولى في احتفالية فنية وذلك لتكريم زوجها الفنان الراحل حسين الإمام عن مشواره الفني، كما تم تكريم الفنان محمود حميدة ضيف شرف المهرجان، وتم دعوته للمشاركة في تكريم باقي المكرمين ومنهم عمرو سعد وماجد الكدواني وشيماء سيف والمخرج مجدي أحمد علي والمنتج محمد العدل والفنانة سهيـــر المرشدي والفنان عبدالعزيز مخيون ومدير التصوير رمسيس مرزوق والفنان أحمد رفعت والفنان علاء زينهم.
وفي نهاية الحفل عرض فيلم «مولانا» للنجم عمرو سعد بحضور وزير الثقافة المصري حلمي النمنم والمصور السينمائـــي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان.