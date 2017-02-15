يضج الوسط الإعلامي والفني بأخبار المشاهير العاطفية، التي يصرحون بها عبر المقابلات أو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل، فيما يفضل بعضهم أن تبقى حياتهم الخاصة بعيدة عن أعين الصحافة. هذا وتكثر أخبار الحب مع اقتراب عيد العشاق، فهناك من ارتبط من عام إلى عام، فيما بقي بعض المشاهير من دون حبيب(ة).. موقع العربي الجديد يرصد العديد من المشاهير الذين تغيرت حياتهم العاطفية أو لم تتغير.

سعد رمضان

منذ أسبوعين، صرح الفنان اللبناني سعد رمضان خلال اطلالته مع هشام حداد في برنامج "لهون وبس" بأنه يعيش قصة حب مع فتاة من خارج الوسط الفني. (فيسبوك)

نادين الراسي

يمكننا القول بأن الممثلة نادين الراسي هي الأكثر جدلاً من الناحية العاطفية هذا العام، فما إن أعلنت طلاقها من زوجها جيسكار أبي نادر، حتى أعلنت خبر خطوبتها عبر نشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أنها تعمدت إخفاء صورة خطيبها. (فيسبوك)

هيفاء وهبي

صرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال اطلالتها مع بيار رباط في برنامج "منا وجر" بأنها تعيش وحيدة من دون حبيب هذا العام، مؤكدة أنها تشعر بالراحة أكثر في حياتها وقالت "هيك بعيد عن وجع الراس والقلب"

تيم حسن

يعيش الممثل تيم حسن قصة الحب، إذ صرح عن نيته دخول القفص الذهبي قريباً من دون أن يكشف عن اسم أو صورة حبيبته. تجدر الإشارة إلى أن هذا الزواج سيكون الزواج الثاني له بعد طلاقه من الممثلة ديمة بياعة. (فيسبوك)

يارا

ستمضي الفنانة اللبنانية يارا عيد الحب هذا العام وحيدة من دون حبيب، إذ لم تلتق بفارس أحلامها حتى الآن. هذا الأمر اعترفت فيه أخيراً خلال اطلالتها مع عمرو اديب في برنامج "كل يوم جمعة" مؤكدة أنها تحلم بالزواج وتكوين أسرة. (تويتر)

ورد الخال

مع كل إطلالة إعلامية للممثلة ورد الخال كان يُطرح عليها السؤال التالي "أين هو شريك حياتها؟"، وكان ردها متكرراً وجاهزاً دائماً خلال تلك المقابلات، حيث كانت تقول "إنها تعيش قصة حب من طرف واحد، وإنها تتمنى زوجاً لديه مواصفات شقيقها يوسف الخال الذي تزوج من الفنانة اللبنانية نيكول سابا". إلا أن ومنذ أشهر قليلة أعلنت الخال بشكل مفاجئ دخولها القفص الذهبي بعد أن تزوجت مدنياً في قبرص من باسم رزق. (إنستاغرام)

داليا البحيري

أقامت الفنانة داليا البحيري، منذ أشهر حفل زفافها في أحد الفنادق الكبرى، على رجل الأعمال حسن سامي. وهذه هي المرة الثالثة التي تتزوج فيها داليا، بعدما سبق وتزوجت من شاب من خارج الوسط الفني، وأنجبت منه ابنتها خديجة التي تُوفيت.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

في عيد الحب المصري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تزوّجت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم من الممثل حسن الرداد، بعدما أعلنا عن قصة حبهما التي شكلت مفاجأة للجميع. (فيسبوك)

كنده علوش وعمرو يوسف

يعتبر عمرو يوسف من أشهر العازبين في الساحة الفنية المصرية، لكنّه ودّع قبل أسابيع العزوبية بعدما تزوّج من الممثلة السورية كنده علوش. (يوتيوب)