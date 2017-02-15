بيروت- جويل رياشي

عندما ينتهي عرض فيلم ما في صالة سينما ولا يهم المشاهدون بالخروج منها، بل يبقون مسمرين في مقاعدهم حتى بعد اضاءة الانوار، نكون امام فرضيتين: اما انهم لا يريدون للفيلم ان ينتهي، واما ان النهاية جاءت مناقضة تماما لتوقعاتهم.

هذا ما حصل اثناء عرض اول لفيلم «اسمعي» (Listen) للمخرج فيليب عرقتنجي الذي يلقى في ايامه الاولى كل الاصداء الايجابية.

ليست قصة الحب المؤثرة التي يدور حولها الفيلم، ولا خروج عرقتنجي من اجواء الحرب الاهلية اللبنانية التي صبغت افلامه السابقة، ولا السيناريو المتماسك (عرقتنجي بالتعاون مع منى كريم)، ولا الصورة الجميلة لبيروت او تلك النوستالجيا لقرى الجبل، ولا الوجوه الجديدة في البطولة (هادي ابو عياش وربى زعرور ويارا بو نصار)، ولا الممثلين المخضرمين جوزف بو نصار ورفيق علي احمد اللذين أضفيا من نضوجهما المهني على العمل.. هي كل هذه الخلطة الناجحة، ولكنها خصوصا الرحلة الممتعة في عالم الصوت واحتفال الفيلم بحاسة السمع بدءا من عنوانه «اسمعي» مرورا بلجوء «جود» العاشق الى رسائل وتسجيلات صوتية تتضمن اصواتا من الطبيعة والحياة اليومية في شوارع بيروت لايقاظ حبيبته «رنا» من الغيبوبة التي خطفتها اثر حادث سير، وصولا الى قلب «مروى» شقيقة «رنا» كل التوقعات التي يبنيها المشاهدون لنهاية الفيلم.

مع عرقتنجي، نرى بيروت، ونسمعها خصوصا، بضجيجها واصوات باعتها المتجولين واجراس كنائسها ومآذن جوامعها، وموسيقى حاناتها، و«رجرجة» حفرياتها.

ونسمع سكينة القرية اللبنانية وحفيف اوراق اشجارها، نلتمس الهدوء من خلال آذاننا، ونسمع الصمت فنمجده.

وكذلك يأخذنا بطل الفيلم مهندس الصوت «جود» الى البحر وهدير امواجه وصوت ارتطامها بالصخور.



وهنا نقطة قوة الفيلم: تمجيد الصوت من خلال الصمت والعكس، وتكريس مقولة «الاذن تعشق قبل العين احيانا».

وتبقى المفارقة الابرز ما يمهد له مخرج الفيلم في مقدمته من حذف مشاهد عبر تغطية وجوه اصحابها بالاسود.

ظننا بداية انها مشاهد الجنس الجريئة لبطلتيه اذ تظهران نصف عاريتين.

لكن الرقابة اللبنانية أجازت عرض المشهدين، فيما طال الحذف صورة رجال دين من منطقة الشوف بلباسهم التقليدي، بناء لطلبهم.

والخلاصة انه في لبنان يسقط تابوه الجنس امام تابوه الدين، ويأبى المجتمع اللبناني ببعض عاداته ان يكون اداة طيعة بين يدي المخرج.

باختصار، الفيلم، بما يظهره من صور جميلة وما يخفيه بالاسود العريض، يشبه واقعنا اللبناني ولا يحيد عنه.