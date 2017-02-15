كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب أن هناك تفاوضا من محطة «أم تي في» معها من أجل عودتها للتقديم على شاشتها، مؤكدة أن جميع المحاولات لخلق برنامج يشبه «هيك منغني» باءت بالفشل، وقالت إنها ستعود ببرنامج أقوى من «هيك منغني»، مشيرة إلى أنها فخورة ومحظوظة بالتعاون مع الفنان زياد الرحباني كما تفتخر بصداقته، ولفتت الى أنه بالفعل تم تسجيل أغنية مع زياد وأنه شاركها بالغناء فيها، غير أنه طلب ألا تطلق الأغنية حاليا وهي تحترم رغبته.

كذلك كشفت مايا، خلال استضافتها في برنامج «منا وجر» مع المذيع بيار رباط، أنها متهمة بالإرهاب وممنوعة من الدخول الى أراضي الولايات المتحدة الأميركية منذ 3 سنوات، وأمام تحدي بيار وجهت مايا تغريدة الى الرئيس الأميركي ترامب تقول فيها: «امنحني فيزا لزيارة أميركا قبل أن تتسبب بالحرب العالمية الثالثة».

وردت على الانتقادات التي وجهت لها بسبب اطلالتها في برنامج «اسأل العرب»، وسألت مقدم «منا وجر» عن عدد الفنانات اللواتي يجدن الكلام في المقابلات، خصوصا المقابلات المباشرة على الهواء، منتقدة الناس المعقدة التي لا ترى في مايا إلا جمالها الخارجي وملابسها.