بعد تسريب أنباء عن خلافات حادة بين النجمة منة شلبي وكاملة أبوذكري مخرجة مسلسلها الجديد «واحة الغروب»، تفاقمت معاناة المسلسل الموعود بالأزمات، بانسحاب الكاتبة مريم نعوم من العمل، وتوقفها عند حاجز 18 حلقة فقط، وتقرر إنقاذ الموقف بإسناد مهمة كتابة بقية الحلقات لزميلتها هالة الزغندي.

وأكد المنتج جمال العدل الخبر رسميا، وأعلن في تصريحات صحافية له، قبوله اعتذار الكاتبة مريم نعوم عن عدم استكمال كتابة حلقات «واحة الغروب»، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل، وأعلن اختيار الكاتبة هالة الزغندي لاستكمال باقي الحلقات، علما بأن الثنائي تعاونا من قبل في مسلسل «سجن النساء»، مشيرا إلى أن مريم كتبت 18 حلقة من المسلسل، وبدأ التصوير بالفعل منذ 5 أسابيع، ولكن حاجة العمل إلى سفر الكاتبة لموقع التصوير في واحة «سيوة» لتنفيذ التعديلات المطلوبة على النص، حال دون استمرارها، حيث انها مشغولة برعاية طفلها.

يذكر أن المسلسل تم تأجيل تصويره أكثر من مرة، ورشحت لبطولته أولا النجمة نيللي كريم والفنان إياد نصار، لكن بعد سلسلة اعتذارات استقرت المخرجة كاملة أبوذكري على اختيار النجوم خالد النبوي، ومنة شلبي، وسيد رجب ورجاء حسين، وأحمد كمال ومنذر ريحانة.