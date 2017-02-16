لم تمر إشادة النجم حسن الرداد بديكورات استديو برنامج غادة عادل " تع أشرب شاي"، مرور الكرام، فبعد الحريق الذي التهم الاستوديو، ردد البعض أن ما قاله الرداد كان حسداً.



وعندما وصل الكلام لغادة حرصت على أن تنفي علاقة كلام الرداد عن الديكور بالحريق الذي تعرض له، وأضافت في الحلقة التي حلت ضيفة عليها، من برنامج "مساء dmc " إن كل ما قيل كان محضرا من قبل.



وخلال كلامها هن الحادثة، اتصل الرداد مازحاً احترق بسببي، واصلا الديكور كان "مش حلو"، ليكمل حديثه بجدية مؤكداً أن برنامج غادة عادل جديد من نوعه ومسلي وديكوره جميل أيضاً.