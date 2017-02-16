تم تسريب فيديو كليب «معاك قلبي»، للنجم عمرو دياب، بعد ساعات قليلة من طرحه على احدى شبكات المحمول في مصر.

وسبق لدياب أن قدم أغنية «معاك قلبي»، في البوم «أحلى وأحلى»، وعلى الرغم من النجاح الذي حققته بعد طرحها إلا أن الفيديو كليب خيب آمال الكثيرين من جمهوره.

وأثارت فكرة الكليب انتقاد البعض من جمهور دياب والذي وصفها بأنها متواضعة وطالبه بحذفها، خاصة أنها لا تتناسب مع الهضبة والاكتفاء بنجاح الأغنية فقط، كما وصف بعضهم الكاميرات التي تم تصوير الفيديو بها بالضعيفة وعقدوا مقارنة بينها وبين تلك التي تم بها تصوير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بالإمارات.

يذكر أن أغنية «معاك قلبي»، هي من نوعية الأغاني الرومانسية، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتم تصوير الكليب بأكمله في القاهرة، معظمه داخل قصر الأمير طاز.