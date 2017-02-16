يبدو أن المشاركة الأولى للفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور في الدراما السورية لن تمر مرور الكرام وخصوصا مع الحدث الكبير الذي رافق مشاركتها في هذه التجربة.

وفي التفاصيل فإن مشاركة سيرين في مسلسل «قناديل العشاق» للكاتب خلدون قتلان والمخرج سيف الدين سبيعي قد أدت مباشرة إلى اتخاذ شركة «سما الفن» قرارا بتأجيل مسلسل «فوضى» للكاتبين حسن سامي يوسف ونجيب نصير ومن إخراج الليث حجو وبطولة عدد من النجوم منهم كاريس بشار وسلافة معمار ومحمود نصر وأيمن رضا وبسام كوسا، وهو العمل الذي كان يراهن عليه العديد من متابعي الدراما السورية كأحد الأعمال التي يمكن أن ترفع من المستوى الدرامي السوري في الموسم الرمضاني المقبل لما للكاتبين والمخرج من تجارب حققت نجاحا كبيرا لعل آخرها مسلسل «الندم».

ووفق تقارير صحافيه فإن الأجر المادي الذي ستتقاضاه سيرين لقاء مشاركتها في مسلسل «قناديل العشاق» هو الذي دفع «سما الفن» لاتخاذ قرار نهائي بالتأجيل لأن أجر سيرين يساوي تقريبا اكثر من 30% من ميزانية مسلسل «فوضى» الذي أجل.

من جهة أخرى فإن الفنانة اللبنانية، التي وقعت عقد مشاركتها في العمل، ستتجه إلى دمشق خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير مشاهدها في المسلسل، حيث إن العمل سيكون جاهزا للعرض في شهر رمضان المبارك المقبل، وستؤدي شخصية فتاة يهودية تدعى «إيف» صاحبة صوت جميل جدا، تتعرض لظلم في مكان إقامتها في جبل لبنان فتضطر للهرب إلى دمشق.