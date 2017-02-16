نشرت الفنانة هيفاء وهبي إعلانا تشويقيا مصورا، لأغنيتها الجديدة «قلها بحبك» ظهرت فيه على شكل صورة مرسومة والدموع تنهمر من عينها، وعلقت عليه: «أحيانا بيكون الحب حقيقي وأوقات مش حقيقي…شو رأيكن هل يوجد حب؟».

ويتضمن هذا الإعلان شرحا من هيفاء عن التحضيرات التي تقوم بها لهذه الأغنية، التي كتب كلامها عمرو المصري ولحنها سامر أبوطالب، ووزعها شريف مكاوي.

وأغنية «قلها بحبك» هي مقدمة لألبوم هيفاء وهبي الجديد الذي سجلته في أحد استديوهات لندن، والذي أعلنت أنها ستطرحه مارس المقبل، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الفنانين في العالم العربي.