بدأ الفنان صابر الرباعي تنفيذ خطته الفنية والإعلامية التي رسمها سابقا في طرح ألبومه الجديد، وكشف عنها وهي إصدار الرباعي كل أغنية منفردة ثم أغنية منفردة أخرى وهكذا، والتي بدأها مع أغنية «مالي ومال الناس» كلمات الراحل عبدالرحمن الأبنودي ولحنها طلال ووزعها محمد مصطفى، وغناها لأول مرة أمام جمهور مهرجان الموسيقى العربية في دورته الماضية الرابعة والعشرين بدار الأوبرا المصرية.

وتقول كلمات الأغنية «مبقولش مالي ومال الناس، ولا بقول مالهم بيا.. أنا لو مشيت على كيف الناس مكنتش أنتا تكون ليا.. الناس مضحكتش معايا لما ضحكنا بصوت مسموع، والناس مبكيوش معانا لما عيون تبات في دموع، بقيت بقول الليل أهو طال قصروه هما شوية.. أنا لو مشيت على كيف الناس مكنتش أنتا تكون ليا»، الاغنية الثانية هي «يسعدلي هالطلة» ألحان طلال، وتم تصويرها أيضا فيديو كليب مع المخرج أحمد المهدي.

وحققت الأغنية الثالثة «أنا بحن»، بحسب «اليوم السابع» المصرية، نجاحا كبيرا مؤخرا وهي من كلمات هاني عبدالكريم وألحان وليد سعد وتوزيع محمد مصطفى، والأغنية الرابعة لم تصدر بشكل رسمي لكن الرباعي طرح البرومو الخاص بها وهي بعنوان «ملكت الكون» كلمات هاني الصغير وألحان وتوزيع خالد البكري.