أطلقت الفنانة السورية شهد برمدا أغنيتها الجديدة عبر تطبيق «أنغامي» والتي حملت عنوان «شو فيي قلك».





وتأتي الأغنية بعد غياب دام حوالي 7 سنوات منذ إطلاق ألبومها الأول بعنوان «بعد اللي صار»، والذي تأخرت بإصداره لثلاث سنوات بعد مشاركتها ببرنامج اكتشاف المواهب «سوبر ستار».

وأكدت شهد أن عودتها بعد هذا الغياب تشعرها بالخوف وأن العودة ليست سهلة، وقالت في تعليق نشرته على صفحتها الخاصة على «فيسبوك»: «بعرف صار لي غايبة كتير وانتو بتعرفو السبب، وبعرف أني خايفة كتير لأنو الرجعة مو سهلة، بعرف كتار رح يحبو وكتار يمكن ما يحبو، بس هالغنية أنا بحبا من قلبي ومآمنة فيا، بدي اشكركن إلكن، أول شي عالحب الكبير، انتو وبس سبب رجعتي واستمراري».

كما وجهت شهد شكرها لكل من وقف معها ودعمها في إطلاق هذه الأغنية التي كتبها أنور مكاوي ولحنها محمود عيد متمنية ان تنال إعجاب جمهورها في الوطن العربي.