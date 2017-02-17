شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بعد انتشار خبر عن القبض على المطرب التونسي صابر الرباعي، وبحوزته 2 كيلو غرام من مخدر الكوكايين في مطار هيثرو بمدينة لندن.

وعلى الفور، سارع النجم المميّز للردّ على هذه الشائعات بأكثر من طريقة، حيث نشر صورة له من خلال حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها قائلاً: "أحييكم من تونس الحبيبة"، لينفي بذلك وجوده في لندن اصلاً.



من ثم نشر مقطع فيديو على "فايسبوك" من داخل منزله، مؤكداً انه يمضي أوقاتاً مميزة مع عائلته في تونس، وعلق قائلاً: "الشائعات لن تزيدني إلا قوة بحبكم الصادق لي، نحبكم بارشا".





وقد نشر موقع جزائري امس الأربعاء، نقلا عن وسائل إعلام بريطانية أن الرباعي أخفى المادة المخدرة في علبتي قهوة داخل حقيبته٬ مفيدا أن أعوان أمن المطار وجدوا علبة أولى قبل اقتياد صابر الرباعي إلى حجرة التفتيشات حيث تم العثور على علبة ثانية تحتوي على نفس المادة.

يفكر المجم التونسي في مقاضاة المواقع الإلكترونية التي روجت لهذه الشائعة حتى لا يجرؤ أحد على تكرار هذا الأمر معه، وتأتي هذه الشائعة بعد قضية الصورة التي تم التقاطها مع شرطي اسرائيلي.