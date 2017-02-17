عبرت الفنانة غادة عادل عن فرحتها بالعمل مع الفنان الكبير عادل إمام، قائلة: "دي أحلى حاجه في حياتي إن أنا بشتغل مع الزعيم"، موضحة أنها تعرضت للحسد بعد التعاقد على بطولة مسلسل "عفاريت عدلي علام"، وأن العين حرقت المسرح، وهددت بعدم العودة للبرنامج إذا تعرض لأي أذى آخر!!

عادل قالت ساخرة خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي": أنا اتحسدت إني شغالة مع عادل إمام بس جت في الاستديو"، مؤكدة أن الفنان عادل أمام شجعها على تقديم برنامج.



وأكدت عادل أنها لم تكن تعلم شيء عن حريق مسرح برنامج "تع اشرب شاي"، مشيرة إلى أنها علمت عن طريق الفيس بوك، وقالت: "حاجة غريبة جدا.. حتى لو عين ملحقتش يعني ده إحنا لسة بادئين".



وأضافت أنها لن تعود إلى البرنامج مرة أخرى في حالة وقوع أي أذى آخر، وأنها "ممثلة" ولكنها استمتعت بتجربتها كمذيعة، وأكدت أنها ستحاول عمل حلقات جديدة بطريقة مختلفة، وشكل مؤقت، موضحة أن العودة بشكل البرنامج السابق تستغرق من 3 أسابيع إلى شهر.