في خطوةٍ جريئة، علّق الفنان معين شريف على أسماء بعض النجمات اللبنانيات ضمن برنامج spot on مع رالف معتوق عبر اثير إذاعة صوت لبنان.

ففي فقرة on/off، صرّح الفنان معين شريف أن الممثلة نادين الراسي on لأنه يحب تمثيلها ويعتبر ذوقها بالفن رفيع. وعن شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم، قال شريف "on كرامة أبو طوني لكن فلتنتبه الى تصريحاتها".

وفي حين إعتبر الفنانة اليسا "خط أحمر"، فاجأ معين شريف المستمعين برأيه بالفنانة هيفا وهبي قائلاً "هيفا off وما بقى من العمر أكتر من ما مضى، والانسان يجب أن يقول stop. أنصحها بأن تعود لربها والفتاة يجب ألا تكون over لهذه الدرجة".