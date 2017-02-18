لم تنجح الفنانة هالة صدقي في التوفيق بين تصوير مسلسلها الجديد «عفاريت عدلي علام» واستكمال تقديم برنامجها «السفيرة عزيزة».



وذكرت تقارير صحافية أنها اضطرت لتقديم اعتذار لإدارة قناة «DMC» عن عدم استكمال مشاركتها بالبرنامج حتى نهاية شهر رمضان المقبل، مع وعد بالعودة للانضمام لفريق المذيعات سناء منصور وجاسمين طه زكي، وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز.

وكان من المقرر أن تشارك هالة في تقديم بعض الحلقات أسبوعيا وبالوقت عينه تلتزم بالجدول المعد مسبقا لتصوير مسلسل «عفاريت عدلي علام» مع عادل إمام، لكن مع رغبة إمام بتكثيف ساعات العمل يوميا للانتهاء قبل بداية الشهر الفضيل، بات التوفيق بين العملين صعبا.

وأعلنت إدارة «DMC» رسميا موافقتها على قبول «الاعتذار المؤقت» من هالة، وأكدت أن الفنانة ستعود للشاشة بعد نهاية شهر رمضان، علما بأن البرنامج نفسه سيتوقف مع أول أيامه بسبب تعديل خريطة البرامج.