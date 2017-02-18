بعد انتشار خبر القبض على الفنان التونسي صابر الرباعي، وبحوزته مادة مخدرة في مطار هيثرو بمدينة لندن، سارع الرباعي للرد على هذه الشائعة بأكثر من طريقة، حيث نشر صورة له عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا: «أحييكم من تونس الحبيبة»، لينفي بذلك وجوده في لندن أصلا.

من ثم نشر مقطع فيديو من داخل منزله، مؤكدا انه يمضي أوقاتا مميزة مع عائلته في تونس، وعلق قائلا: «الشائعات لن تزيدني إلا قوة بحبكم الصادق لي، نحبكم بارشا».

يذكر ان الرباعي طرح أغنيته الجديدة «ملكت الكون» باللهجة المصرية بمناسبة عيد العشاق، من كلمات هاني الصغير، ألحان وتوزيع خالد البكري، وهندسة صوت ياسر أنور.