استجابت الفنانة روبي إلى دعوة نقيب الممثلين المصريين د.أشرف زكي، وانضمت إلى جلسة صلح مع فريق عمل مسلسل «رمضان كريم»، انتهت بعودتها لتصوير العمل، وبررت غيابها عن الأنظار طوال الأيام الماضية بإصابتها بـ «إجهاد» ومرض منعها من التواصل مع المنتج ومجلس النقابة.

وكانت روبي قد حصلت على مهلة 24 ساعة فقط من نقيب الممثلين، للظهور والدفاع عن نفسها وتبرير غيابها، قبل اتخاذ قرار حاسم بحقها بعد انسحابها المفاجئ من تصوير المسلسل، وهدد بتصعيد الموقف وشطبها من سجلات النقابة، حرصا على مصالح صناع الدراما، بعدما تكبد المنتج أكثر من 6 ملايين جنيه، نفقات الديكور ومقدمات التعاقد.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فإنه بالفعل ظهرت روبي قبل انتهاء المهلة، ووافقت على الانضمام لجلسة صلح ضمت فريق الإنتاج وبعض صناع العمل، وغاب عنها النقيب، وانتهت بعودتها للتصوير.

يشار الى أن مسلسل «رمضان كريم» يعد أول تجربة إنتاجية لشركة أحمد السبكي تشارك في موسم دراما رمضان، وهو من بطولة آسر ياسين، روبي، نجلاء بدر، محمود الجندي، ريهام عبدالغفور، أنعام سالوسة، محمود عبدالمغني، ميدو عادل، حسن حسني وصبري فواز، وتأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.