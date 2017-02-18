عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد تعليقا لها أثناء ممارستها لرياضة المشي، وكتبت حداد: «وأنا أعمل رياضة على جهاز المشي جتني كتير رسائل على الخاص في انستغرام، بس سبحان الله وصلتني رسالة من وحدة تقوللي كيف جسمك هيك؟ وكيف بتلعبي رياضة كأنـــك بنت عمرها 15 سنة ما شاء الله؟ المهم أنا وعم بقرأ قلت يا الله كيف في ناس هيك ما بيعرفوا يذكروا الله على أي شيء بيشوفوه، المهم والله العظيم فجأة ضربني وجع في نصف العمود الفقري، وأنا قاعدة بدون اي مقدمات، هالناس المرضى! طيب شو بدكم؟ احترنا شو نعمل؟ إذا نزلنا بقولوا عم يتباهوا وبناكلها عيون، وإذا ما نزلنا، بقولوا شايفين حالن ومتكبرين».