انضمت الفنانة شيرين رضا لحملة التنديد بجريمة قتل الكلاب الضالة بحرم جامعة القاهرة، ووجهت انتقادا عنيفا لرئيس الجامعة رافضة اعتذاره، كما تمنت العذاب لكل من دعم هذه الجريمة، وهــــددت بحظر كل من يؤيدهــــا عن متابعة حسابها بموقع «تويتر»، والمثير أن عددا كبيرا طالبها بإعـــــادة النظر في موقفها المتشدد!

وعلقت شيرين عبر حسابها الموثق بموقع «تويتر»: «رئيس جامعة القاهرة قاتل الكلاب اعتذارك مرفوض! انت واللي عملوا كده أقذر شيء في الوجود، ازاي انت مسؤول عن شباب يا عديم المخ والرحمة».

وبعدها غردت مجددا، قائلة: «بلوك لكل عديمي الرحمة اللي مع قتل الكلاب! يا رب اشوفكم بتتعذبوا نفس عذابهم».

وتضامن مع شيرين عدد من المتابعين بقصص عن أطفال ومسنين، أصيبوا بجروح خطيرة وبعضهم قتل من جراء الهجوم من الكلاب الضالة، وطالبوها بدعم الفقراء والأطفال المشردين أولا، بينما تبارى البعض الآخر في دعم موقفها «الإنساني»، مؤكدين أن حماية حقوق الحيوان لا تتعارض مع الدفاع عن حقوق الأطفال والفقراء، وأن الرحمة لا تتجزأ!

وشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على شيرين بعدما هاجمت رئيس جامعة القاهرة.