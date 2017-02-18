تجسد الفنانة عايدة رياض ضمن أحداث مسلسل «حلاوة الدنيا»، شخصية زوجة والد هند صبري، الذي أنجبت منه بنتاً تحدث بينها وبين أختها غير الشقيقة العديد من المشكلات وتتسبب في صراع بين الأختين طوال الأحداث.

مسلسل «حلاوة الدنيا» مأخوذ من فورمات إسباني، ويكتب له السيناريو والحوار ورشة تحت إشراف تامر حبيب، ويخرجه حسين المنياوي وبطولة هند صبري وظافر العابدين وأنوشكا وحنان مطاوع وهاني عادل وعايدة رياض وعدد آخر من الفنانين ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وتعاقدت عايدة رياض مؤخرا على المشاركة في بطولة مسلسل «طاقة نور» للنجم هاني سلامة وإخراج رؤوف عبدالعزيز والمقرر تصويره في هذه الفترة لعرضه في شهر رمضان المقبل، كما تنتظر طرح فيلم «يا تهدي يا تعدي» خلال الأيام المقبلة، وهو بطولة آيتن عامر ومحمد شاهين وإخراج خالد الحلفاوي.