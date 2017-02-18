في تطور جديد في القضية كشف مكتب الأسرة داخل محكمة أسرة أكتوبر في مصر عن أوراق دعوى الخلع التي أقامتها رنا القصيبي ضد زوجها الفنان المصري حسين فهمي.

ووفق تقارير صحافية، فان رنا طالبت بحسب الأوراق بتطليقها طلقة بائنة للخلع من فهمي مقابل تنازلها عن كل حقوقها المالية والشرعية ورد مقدم الصداق بعد زواجها منه منذ 3 سنوات ولم ترزق منه بصغار ومازالت على عصمته حتى الآن.

وأشارت القصيبي في دعواها الى أنها تضررت من معاملة فهمي لها، وأنها تخيلت أنه طيب الطباع لما كان ظاهر عليه قبل زواجهما، خاصة انه من أصول معروفة وسفير نوايا حسنة من قبل الزواج، وأنها واجهت أسرتها بكل الطرق لإقناعها بالزواج منه.

وعن أسباب طلبها للخلع جاء في دعواها: أن الممثل حسين فهمي تغيرت طريقته في التعامل معها وظهرت طباعه الجادة وتعامله غير اللائق معها، وأنها حاولت الاستمرار معه لكنه دائم الاعتداء بالقول عليها وتخويفها بكل شيء مما جعلها تصاب بضرر نفسي بالغ الحد وأثر على صحتها، إلى جانب أنه امتنع عن الإنفاق عليها.

بدوره، قدم يسري سامي السيد محامي حسين فهمي طلبا للمحكمة بمنع سفر القصيبي إلى خارج البلاد، وإدراجها على قوائم الممنوعين من السفر.

وأشار المحامي الى ان فهمي تزوج من القصيبي بموجب عقد شرعي، ومازالت على عصمته حتى الآن، إلا أنها خرجت من المنزل، واعتادت السفر خارج البلاد من دون إذنه أو الحصول على موافقته عند السفر.

وتابع: كان يجب عليها أن تسكن مع زوجها فهمي، وأن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية به وبشؤونه، إلا أنها خرجت على طاعته بالمخالفة للمادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 120 وتعديلاته، حيث تسافر من دون إذنه.