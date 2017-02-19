قصة حب الموسيقار الكبير، بليغ حمدي، والفنانة الجزائرية، وردة، تعود للواجهة من جديد بعد رحيلهما في رواية "بليغ" للمؤلف المصري، طلال فيصل، الذي استند في روايته على وثائق تاريخية وحكايات نقلها عمن عاصروا الثنائي الشهير.

الزميلة سارة دندراوي استضافت الكاتب المصري، طلال فيصل، مؤلف رواية بليغ في برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية".

وأثارت الرواية على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة اهتماماً كبيراً.



وتساءل كثيرون عن الأحداث، أيها حقيقة وأي منها جاء من خيال الكاتب؟

معروف أن الراحلين جمعت بينهما قصة حب قوية توجت بالزواج، وتعتبر وردة أكثر من لحن لها بليغ خلال مسيرته الفنية.